Ибрагимович прокомментировал невероятный гол Роналду в ворота "Ювентуса"

Накануне Реал на выезде разгромил Ювентус со счетом 3:0 в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Эту игру будут помнить еще долго, ведь в ней был забит один из лучших голов за всю истории Лиги чемпионов. Так, Криштиану Роналду отметился голом в падении через себя.

Этот шедевр не смог оставить без внимания шведский форвард Златан Ибрагимович, который известен своими голами-красавцами, в том числе в падении через себя.

"Это был красивый гол, но он должен попробовать сделать это с 40 метров", — сказал Златан.

Ибрагимович наверняка намекает на свой гол в ворота сборной Англии.