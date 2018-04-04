Ибрагимович прокомментировал невероятный гол Роналду в ворота "Ювентуса"
Новости спорта: Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович не оставил без внимания шедевральный гол Криштиану Роналду.
Накануне Реал на выезде разгромил Ювентус со счетом 3:0 в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.
Эту игру будут помнить еще долго, ведь в ней был забит один из лучших голов за всю истории Лиги чемпионов. Так, Криштиану Роналду отметился голом в падении через себя.
Этот шедевр не смог оставить без внимания шведский форвард Златан Ибрагимович, который известен своими голами-красавцами, в том числе в падении через себя.
"Это был красивый гол, но он должен попробовать сделать это с 40 метров", — сказал Златан.
Ibrahimovic bicycle kick. pic.twitter.com/cDy6zzjgLX
— ©Andy (@AndyMaina_) 4 апреля 2018 г.
Ибрагимович наверняка намекает на свой гол в ворота сборной Англии.