Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Это надо видеть: чудо-гол Роналду в ворота "Ювентуса" (Видео) Это надо видеть: чудо-гол Роналду в ворота "Ювентуса" (Видео)
Новости: Легендарный Бьорндален завершил карьеру биатлониста Легендарный Бьорндален завершил карьеру биатлониста
Новости: Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Монтерее Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Монтерее
Новости: Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
X

Ибрагимович прокомментировал невероятный гол Роналду в ворота "Ювентуса"

Златан Ибрагимович
12:44 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович не оставил без внимания шедевральный гол Криштиану Роналду.

Накануне Реал на выезде разгромил Ювентус со счетом 3:0 в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. 

Эту игру будут помнить еще долго, ведь в ней был забит один из лучших голов за всю истории Лиги чемпионов. Так, Криштиану Роналду отметился голом в падении через себя.

Этот шедевр не смог оставить без внимания шведский форвард Златан Ибрагимович, который известен своими голами-красавцами, в том числе в падении через себя.

"Это был красивый гол, но он должен попробовать сделать это с 40 метров", — сказал Златан.

Ибрагимович наверняка намекает на свой гол в ворота сборной Англии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Златан Ибрагимович, Криштиану Роналду, Новости футбола, ФК Реал, ФК Ювентус, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс

Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)

Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Зидан: Гол Роналду ударом через себя? Мой мяч в финале ЛЧ был лучше ФИФА может запретить Ибрагимовичу участвовать в ЧМ-2018 Защитник "Шахтера" может перебраться в Англию или Китай

Последние новости

Экс-соперник Усика возвращается в супертяжелый вес Словацкий викинг: горячий рыжеволосый парень, который покорил Instagram (Фото) Создателей сериала "Очень странные дела" обвиняют в плагиате
Сегодня читают в спорте
01 Футзал. Невероятно хитрый гол со штрафного (Видео)
02 Это надо видеть: чудо-гол Роналду в ворота "Ювентуса" (Видео)
03 Эксперт: Кличко провел один раунд с Усиком и попросил его заменить
04 Роналду благодарен фанам "Ювентуса" за овацию его голу ножницами
05 "Ювентус" - "Реал": 0:3: события матча (Видео)
Новости сегодня
14:14 Аваков рассказал, с кем из олигархов и политиков общается по телефону
14:12 Смех до слез: вот что бывает, если оставить маленького ребенка на отца
14:06 Принца Филиппа госпитализировали для плановой операции
14:03 В ЕС подчеркивают важность сотрудничества РФ с ОЗХО по делу Скрипаля
14:00 Экс-селекционер "Металлиста" и "Днепра" будет работать в "Динамо"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина начала выдавать иностранцам электронные визы Украина начала выдавать иностранцам электронные визы
Новости: В Минюсте рассказали, как будут бороться с должниками по зарплате Минюст будет штрафовать зарплатных должников
Новости: Умер освобожденный из российского заключения Юрий Солошенко Умер бывший политзаключенный Кремля Солошенко
Новости: Страстная неделя 2018: что нельзя делать в Великую среду 4 апреля, традиции и обычаи Страстная неделя 2018: что нельзя делать в Великую среду 4 апреля, традиции и обычаи
Добавить комментарий
0