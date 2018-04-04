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Экс-селекционер "Металлиста" и "Днепра" будет работать в "Динамо"
14:00 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Киевляне намерены серьезно усилить отдел клуба, отвечающий за трансферы игроков

Вчера президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что со следующего сезона в клубе будет работать Евгений Красников, который станет ответственным за трансферы.

Судя по всему, Красников намерен сотрудничать со знакомыми для себя людьми, и сегодня появилась информация, что в «Динамо» перейдет Вадим Комардин.

Ранее он был селекционером «Металлиста» и «Днепра», а в последнее время работал менеджером в сборной Украины.

В харьковском клубе Игорь занимал должность начальника селекционного отдела и был одним из главных помощников Красникова.

Сообщается, что именно Комардин помогал Красникову искать талантливых латиноамериканских игроков, которые в свое время здорово выступали в Украине.

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