Экс-селекционер "Металлиста" и "Днепра" будет работать в "Динамо"

Вчера президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что со следующего сезона в клубе будет работать Евгений Красников, который станет ответственным за трансферы.

Судя по всему, Красников намерен сотрудничать со знакомыми для себя людьми, и сегодня появилась информация, что в «Динамо» перейдет Вадим Комардин.

Ранее он был селекционером «Металлиста» и «Днепра», а в последнее время работал менеджером в сборной Украины.

В харьковском клубе Игорь занимал должность начальника селекционного отдела и был одним из главных помощников Красникова.

Сообщается, что именно Комардин помогал Красникову искать талантливых латиноамериканских игроков, которые в свое время здорово выступали в Украине.