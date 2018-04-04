Луис Энрике: Каталония очень продвинута по сравнению с остальной Испанией

"Я не жалею о своем решении покинуть пост главного тренера "Барселоны". Надо отдавать работе всего себя. Когда видишь, что время подошло к концу, надо понять это и принять, а затем сообщить о свом решении", – цитирует Энрике Marca.

Также 47-летний специалист высказался о каталонцах.

"Возможно это будет воспринято с недоверием, но каталонский народ – фантастический, там люди живут очень хорошо. Население и город очень продвинуты по сравнению с остальной Испанией.

Они образованные, относятся ко всем с уважением и очень трудолюбивые. Я продолжу там жить", - добавил специалист.

Напомним, Луис Энрике работал в "Барселоне" с 2014 по 2017 год, выиграв за это время дважды Ла Лигу и однажды Лигу чемпионов.