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Луис Энрике: Каталония очень продвинута по сравнению с остальной Испанией

Луис Энрике
15:31 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Быший главный тренер "Барселоны" Луис Энрике не жалеет о том, что покинул каталонский клуб.

"Я не жалею о своем решении покинуть пост главного тренера "Барселоны". Надо отдавать работе всего себя. Когда видишь, что время подошло к концу, надо понять это и принять, а затем сообщить о свом решении", – цитирует Энрике Marca.

Также 47-летний специалист высказался о каталонцах.

"Возможно это будет воспринято с недоверием, но каталонский народ – фантастический, там люди живут очень хорошо. Население и город очень продвинуты по сравнению с остальной Испанией.

Они образованные, относятся ко всем с уважением и очень трудолюбивые. Я продолжу там жить", - добавил специалист.

Напомним, Луис Энрике работал в "Барселоне" с 2014 по 2017 год, выиграв за это время дважды Ла Лигу и однажды Лигу чемпионов.

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Новости спорта, Луис Энрике, Тренер, ФК Барселона, ФК ПСЖ.
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