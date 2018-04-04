"Челси" предлагает Азару стать самым высокооплачиваемым игроком

Лондонский "Челси" намерен сохранить в команде полузащитника Эдена Азара, которым активно интересуется мадридский футбольный клуб "Реал". Об этом сообщает ua-football со ссылкой на Daily Mail.

"Челси" предлагает 27-летнему бельгийцу новый контракт, по условиям которого его зарплата увеличится с 240 тыс. евро до 350 тыс. евро в неделю. Таким образом, в случае подписания нового соглашения, Азар станет самым высокооплачиваемым футболистом "Челси".

Отметим, что в нынешнем сезоне Азар провел 41 матч за клуб во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и сделал 8 результативных передач.