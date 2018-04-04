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"Челси" предлагает Азару стать самым высокооплачиваемым игроком

Эден Азар
16:31 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Лондонский футбольный клуб "Челси" готов увеличить зарплату бельгийскому лидеру команды Эдену Азару до 350 тыс. евро в неделю.

Лондонский "Челси" намерен сохранить в команде полузащитника Эдена Азара, которым активно интересуется мадридский футбольный клуб "Реал". Об этом сообщает ua-football со ссылкой на Daily Mail.

"Челси" предлагает 27-летнему бельгийцу новый контракт, по условиям которого его зарплата увеличится с 240 тыс. евро до 350 тыс. евро в неделю. Таким образом, в случае подписания нового соглашения, Азар станет самым высокооплачиваемым футболистом "Челси".

Отметим, что в нынешнем сезоне Азар провел 41 матч за клуб во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и сделал 8 результативных передач.

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Челси, Футбол, Эден Азар.
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