Легенда сборной Англии умер после остановки сердца

На прошлой неделе стало известно, что у Уилкинса случился сердечный приступ, после которого он упал и ударился головой. Он был доставлен в больницу и погружён в искусственную кому.

Уилкинс в качестве футболиста выступал за «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Куинз Парк Рейнджерс», «Милан», «Пари Сен-Жермен». В качестве тренера работал в «Челси», «Фулхэме», «КПР», «Астон Вилле», молодёжной сборной Англии и сборной Иордании.

На счету Уилкинса 84 матча за сборную Англии, в том числе на двух чемпионатах мира.