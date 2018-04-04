Бернард может пойти по стопам Шевченко

Итальянский Милан проявляет интерес к полузащитнику Шахтера Бернарду. Спортивный директор "россонери" Массимо Мирабелли рассматривает 25-летнего бразильца в качестве одного из кандидатов на переход в Милан, сообщает Affaritaliani.it.

Кроме Бернарда, Милан также рассматривает кандидатуры Милана Баделя из Фиорентины, Маруана Феллаини из Манчестер Юнайтед, Джека Уилшира из Арсенала и Жонатана Бамба из Сент-Этьена.

Конкретной прозиции "горняки" пока не получали. В настоящее время Бернард является лишь одним из вариантов для Милана. Массимо Мирабелли пока только готовится к летнему трансферному окну и еще не получил конкретной суммы для усиления состава команды.

Недавно сообщалось об интересе Интера к Бернарду. 25-летний бразилец выступает за Шахтер с 2013 года. Контракт хавбека истекает летом этого года.