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Бернард может пойти по стопам Шевченко

Бернард
19:27 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: На хавбека Шахтера Бернарда появился еще один претендент. Итальянские СМИ сообщают об интересе к бразильцу со стороны Милана.

Итальянский Милан проявляет интерес к полузащитнику Шахтера Бернарду. Спортивный директор "россонери" Массимо Мирабелли рассматривает 25-летнего бразильца в качестве одного из кандидатов на переход в Милан, сообщает Affaritaliani.it.

Кроме Бернарда, Милан также рассматривает кандидатуры Милана Баделя из Фиорентины, Маруана Феллаини из Манчестер Юнайтед, Джека Уилшира из Арсенала и Жонатана Бамба из Сент-Этьена.

Конкретной прозиции "горняки" пока не получали. В настоящее время Бернард является лишь одним из вариантов для Милана. Массимо Мирабелли пока только готовится к летнему трансферному окну и еще не получил конкретной суммы для усиления состава команды.

Недавно сообщалось об интересе Интера к Бернарду. 25-летний бразилец выступает за Шахтер с 2013 года. Контракт хавбека истекает летом этого года.

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Новости спорта, Бернард, ФК Милан, ФК Шахтер, Футбол.
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