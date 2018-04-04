"Ливерпуль" - "Манчестер Сити": онлайн-трансляция матча

Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити

5' - Игроки Ман Сити взяли мяч под контроль и перепасовываются на чужой половине поля.

2' - Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити) отдает острую передачу, на нее открывался Лерой Сане. Но защитник сделал перехват.

Матч начался

21:40 Болельщики "Ливерпуля" затянули знаменитую песню Yuo'll never walk alone. Аж мурашки по телу...

"Ливерпуль" примет "Манчестер Сити" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

СТАРТОВЫЕ СОСТАВЫ

«Ливерпуль»: Кариус, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнольд, Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Мане, Салах, Фирмино.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Лапорт, Компани, Гюндоган, Де Брёйне, Зане, Д. Сильва, Фернандиньо, Габриэл Жезус.

БУКМЕКЕРЫ

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются команда Гвардиолы.

4 апреля 21:45 Ливерпуль, стадион "Энфилд"

СТАТИСТИКА

На внутренней арене они сыграли между собой 178 раз. В активе "Ливерпуля" 87 побед, на счету "Сити" - 45. Вничью завершились 46 поединков.

СЛОВА ТРЕНЕРОВ

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп

"Ман Сити — уже чемпион, но наш долг — бороться за второе место. У нас будет всего два дня на подготовку к матчу с Эвертоном, но это очень важная для нас игра", — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

"Мы должны сыграть в свою максимальную силу. Не так давно нам это удалось (в январе Ливерпуль обыграл Сити 4:3). Нужно повторить, снова сыграть на все 100%. Ман Сити — лучшая команда в Англии, если не в Европе. Это важнейший матч".

"В матче с "горожанами" глупо надеяться на то, что не пропустишь. Нет способа все 95 минут надежно обороняться против этой команды. Нужен фантастический вратарь, фантастическая защита и фантастическая организация игры".

"Победить - трудная задача. Но мы хотели пройти как можно дальше, и было понятно, что придется встречаться с сильнейшими командами в мире. Думаю, уверенность Сити в своих силах сейчас на удивительно высоком уровне. Но и мы в хорошей форме".

"Я люблю сложные задачи, люблю тяжелую работу. Для тренера это самое интересное - что делать, как подготовить своих парней наилучшим образом — и психологически, и физически. Нам представилась удивительная возможность, и мы сделаем все, чтобы за нее ухватиться".

"Я ни разу не побеждал Пепа Гвардиолу. Гвардиолу всегда побеждала моя команда. Обыграть сильнейшего возможно, но только если ты упорно работаешь и думаешь головой. Сити не идеален, но идеал недостижим. Все равно, сейчас не время говорить о слабостях Сити. Мы должны уважать их. И мы их уважаем".

"Жоэль Матип выбыл до конца сезона. Я не пересматривал эпизод, но травма очень серьезная. Он восстановится к началу предсезонной подготовки. У Адама Лалланы травмирована задняя мышца бедра. Это, естественно, означает, что он не сыграет".

"Эмре Джан очень близок к тому, чтобы завтра сыграть. Будет тяжело, но посмотрим. Рагнар Клаван и Джо Гомес не выйдут на поле".

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола

"Тройка форвардов Ливерпуля действительно очень сильна и всегда нацелена на ворота. Но мы намерены добиться на Энфилде положительного результата. И у меня есть четкий план на завтра", — предупредил Гвардиола.

"Мы являемся самой результативной командой Премьер-лиги за явным преимуществом. Правда, Ливерпуль тоже много забивает. Команды Юргена Клоппа всегда играют зрелищно, демонстрируют правильный футбол. Так что нас ждет отличный матч!".

"Все говорят о том, какую опасность представляет Ливерпуль. Но ведь так же было бы, если бы нам досталась Барселона, Бавария или Севилья. В четвертьфинале этого турнира надо быть готовыми к дуэли против лучших клубов мира".

"Я не настолько самоуверен, чтобы вообще не думать о Ливерпуле. Но, конечно, мы не собираемся защищаться 80 минут и ждать своего шанса. Зачем менять свой подход, который весь сезон приносит плоды? Мы уважаем соперника, но постараемся навязать ему свой стиль игры".

"Наш стиль игры идеально подходит для Ливерпуля. Они блестяще используют свободное пространство на чужой половине поля. Безусловно, мы будем искать противоядие. Но я считаю, что оптимальный способ добиться результата — просто играть в свой футбол, который мы показывали весь сезон".