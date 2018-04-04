"Это самое интересное противостояние": Сидорчук - о матче Лиги чемпионов

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук поделился мыслями по поводу предстоящего поединка в 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль - Манчестер Сити.

- Для меня это самое интересное противостояние. С одной стороны, играет Ливерпуль, за который я всегда болел, с другой, команда нашего земляка Александра Зинченко. Буду держать за него кулаки.

Пусть Зина выиграет еще один трофей, а Манчестер Сити, на мой взгляд, один из главных фаворитов турнира.

Да и в Ливерпуле уже давно нет моего любимого футболиста - Стивена Джеррарда. Думаю, хозяева точно забьют, и будет результативная ничья - 2:2, - сказал Сидорчук.

Встреча Ливерпуля и Манчестер Сити состоится на Энфилд Роуд. Начало матча в 21:45.