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На матч "Шахтер" - "Динамо" продано более 10 тысяч билетов
20:08 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: На матче "Шахтер" – "Динамо" в Харькове ожидают аншлаг

На матч 27 тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги (УПЛ) между донецким футбольным клубом "Шахтер" и киевским "Динамо" в Харькове ожидается "полный стадион".

Об этом, а также о разнообразных акциях во время матча, сообщил начальник отдела продаж ФК "Шахтер" Александр Мурадов.

"В кассах и в других каналах продаж мы видим значительный рост: на сегодняшний день продано более 10 тысяч билетов. На этот матч мы ожидаем полный стадион.

Самая главная акция, приуроченная к грядущему поединку, направлена на поддержку детского футбола в Харькове: каждый человек, который купит билет на футбол, сделает свой вклад в развитие детского футбола. С каждого проданного билета пять гривен пойдет на покупку мячей для детей, которые занимаются футболом в Харькове. Для каждой группы болельщиков у нас есть свои предложения. Для детей и их родителей есть отдельный сектор с игровой площадкой. Для студентов - специальные промопредложения и скидки. Для каждой группы болельщиков у нас есть что-то интересное", - сказал Мурадов в интервью footballua.tv.

Напомним, футбольный поединок сильнейших команд Украины "Шахтер" (Донецк) – "Динамо" (Киев) состоится в субботу, 14 апреля, на ОСК "Металлист" в Харькове. Матч начнется в 17.00. Приобрести билеты можно в кассах стадиона "Металлист", онлайн или в розничной торговой сети Харькова. Стоимость билетов категории Standard составляет от 40 до 200 грн.

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