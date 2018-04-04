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"Барселона" уверенно переиграла "Рому" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

ФК Барселона
23:44 Ср, 4 Апрель 2018 Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Итальянская команда забила на Камп Ноу, но не избежала крупного поражения (1:4).

В последних 12 матчах на Камп Ноу Барселона пропустила только два гола. В чемпионате Испании блаугранас не проиграли ни разу. Неудивительно, что представители Ромы перед матчем только и говорили, что «им нечего терять», и они «не ощущают давления».

В первом тайме Волки разочаровали тех, кто ждал повторения разгрома 2015-го года, когда Барселона дома победила 6:1. Гости качественно сыграли в обороне и ушли на перерыв, проигрывая, исключительно из-за невезения.

Барселона атаковала больше, но Алиссон парировал дальний удар Лионеля Месси, Луис Суарес забил из офсайда, а Иван Ракитич попал в штангу. Рома качественно отбивалась, но мяч попал в ногу Даниэле Де Росси, прерывавшему передачу Андреса Иньесты на Месси и полетел в ворота.

У Ромы моментов в первом тайме было мало. Лучший – на последних, когда Лоренцо Пеллегрини заработал штрафной в 16 метрах от ворот, но пробил в стенку. Еще более очевидный шанс забить сразу после перерыва упустил Диего Перотти – головой бил с пары метров и промахнулся.

Барселона ответила ударом Самюэля Умтити в штангу, от которой мяч отскочил в колено Костасу Маноласу – Рома снова забила в свои ворота. Тут же Алиссон потащил удар Суареса, но на добивании первым был подключившийся к атаке Жерар Пике.

Завладев солидным преимуществом, Барселона позволила сопернику атаковать, и Марк-Андре Тер Штеген справился с опаснейшими удары Эдина Джеко и Грегуара Дефреля. Но со второй попытки лучший бомбардир Ромы все-таки забил. Однако Барселона успела восстановить преимущество в три гола – точку в матче поставил Луис Суарес.

Ответна игра состоится в Риме в следующий вторник, 10-го апреля.

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