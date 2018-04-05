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"Барселона" - "Рома": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

ФК Барселона
08:05 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Каталонский клуб практически гарантировал себе выход в полуфинал Лиги чемпионов.

Барселона уверенно обыграла итальянскую Рому в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе Камп Ноу и завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1. 

Барселона – Рома 4:1

Голы: Де Росси, 38 (в свои ворота), Манолас, 55 (в свои ворота), Пике, 59, Л. Суарес, 87 – Джеко, 80

Барселона: Тер Штеген – Семеду, Пике, Умтити, Альба – Роберто (Гомеш, 83), Ракитич, Бускетс (Паулиньо, 66), Иньеста (Д. Суарес) – Месси, Луис Суарес.

Рома: Алиссон – Перес, Фасио, Манолас, Коларов – Пеллегрини (Гоналон, 60), Де Росси, 77 (Дефрель), Строотман – Флоренци (Эль Шаарави, 72), Джеко, Перотти.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Барселона, ФК Рома, Футбол.
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