"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 3:0: видео голов и обзор матча

"Ливерпуль" исход матча сделал в первом тайме, а во втором отдал инициативу, но игроки "Манчестер Сити" уже не смогли перестроиться и забить гол престижа.

Ответный поединок между Манчестер Сити и Ливерпулем состоится во вторник, 10 апреля, на Этихад Стэдиум.

Ливерпуль - Манчестер Сити 3:0

Голы: Салах, 12, Окслейд-Чемберлен, 21, Мане, 31

Ливерпуль: Кариус — Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Морено, 85), Хендерсон, Милнер — Салах (Вейналдум, 53), Фирмино (Соланке, 71), Мане

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Компани, Отаменди, Ляпорт — Фернандиньо — Де Брюйне, Гюндоган (Стерлинг, 57) — Д. Силва, Габриэль Жезус, Сане

Предупреждения: Хендерсон — Отаменди, Габриэль Жезус, Де Брюйне, Стерлинг.