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"Не ожидали такого результата": Клопп - о разгроме "Ман Сити"

Юрген Клопп
17:28 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Менеджер Ливерпуля Юрген Клопп поделился впечатлениями от неожиданно крупной победы над Ман Сити (3:0) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

Ливерпуль забил сразу три гола еще в первом тайме, после чего уверенно довел игру до победы.

После матча Клопп был очень серьезен и отметил, что пока его команда выполнила только половину задания.

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«Это только первый тайм. Счет 3:0, это хорошо. Мы не ожидали такого результата, но во втором тайме нам следовало играть лучше. У Сити не было много шансов, но и в наших действиях было мало футбола», — цитирует тренера BBC Sport.

«А вот первый тайм был великолепен. Это был футбол, каким он должен быть. Мы понимали сильные качества соперника, но также помнили и о своих козырях. Мы очень хорошо защищались против передач Ман Сити. Хотелось бы, чтобы было больше футбола, но я не злюсь, все хорошо».

Тренер Ливерпуля не скрывает, что разочарован травмой Мохамеда Салаха и дисквалификацией Джордана Хендерсона.

«Сегодня мы потеряли одного игрока из-за травмы, а второго – из-за перебора карточек. Мохамед говорил, что чувствует себя нормально, но следует все проверить».

Также Клопп недоволен тем, что между матчами с Горожанами его команде придется играть дерби с Эвертоном в чемпионате.

«Если мы хотим, чтобы такие матчи были и в АПЛ, лига должна подумать над календарем. Дальше у нас игра с Эвертоном, которую кто-то назовет главным матчем года. А нам нужно находить для нее игроков. Мне это не нравится. Если я не выпущу основной состав, вы же знаете, что будет».

Ливерпуль разбил Ман Сити благодаря голам Мохамеда Салаха, Алекса Окслейда-Чемберлена и Садио Мане.

Ответный матч пройдет на Этихаде во вторник, 10 апреля.

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