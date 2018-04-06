Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига Европы. Расписание матчей 5 апреля Лига Европы. Расписание матчей 5 апреля
Новости: "Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид "Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
Новости: "Барселона" - "Рома": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов "Барселона" - "Рома": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Новости: "Герои спортивного года-2017": все победители "Герои спортивного года-2017": все победители
X

"У нас еще есть 90 минут": Гвардиола - о матче против "Ливерпуля"

Пеп Гвардиола
05:53 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Наставник "горожан" подвел итоги разгрома от "Ливерпуля" (0:3)

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Первый гол стал следствием ошибки, второй получился просто фантастическим. Во втором тайме мы играли хорошо. Нам нужен был хотя бы один гол, но мы так и не смогли забить. Не стоит отрицать, что отыграться будет трудно. Но у нас еще есть 90 минут.

Почему я выпустил Гюндогана вместо Стерлинга? Больше передач, больше контроля, Гюндоган хорошо атакует вторым темпом. Мы хотели больше контроля в середине поля. Было ли это решение верным? Мы проиграли 0:3…», — отметил Гвардиола после матча.

Ответный поединок «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится во вторник, 10-го апреля, в 21:45 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, Пеп Гвардиола, ФК Ливерпуль, ФК Манчестер Сити, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)

"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)
"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид

"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс

Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс

1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Лидер атаки "Ливерпуля" может пропустить ответный матч против "Ман Сити" УЕФА открыл дело против "Ливерпуля" Умтити: Я великолепно себя чувствую в "Барселоне"

Последние новости

Вербич: Очень доволен, что попал в такую хорошую команду Украина нацелена на конструктивную работу с Молдовой по экологии Днестра Opel раскрыл подробности о новой модификации фургона Vivaro
Сегодня читают в спорте
01 Эпатажный экс-форвард "Ман Сити" близок к переходу в "Рому"
02 Пакьяо рассказал, когда проведет бой с Ломаченко
03 "У нас еще есть 90 минут": Гвардиола - о матче против "Ливерпуля"
04 Сразу семь игроков "Зари" пропустят матч с "Динамо"
05 Вербич: Очень доволен, что попал в такую хорошую команду
Новости сегодня
06:41 Apple готовит обновление для линейки iPhone
06:18 Улыбка до ушей: веселые анекдоты 6 апреля
05:25 Полезные советы для здоровья сердца
05:00 Украинцу Богачуку предстоит провести чемпионский бой
04:37 СМИ: США введут меры против российских олигархов на этой неделе
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Лондон поделится выводами ОЗХО по делу Скрипаля Лондон поделится выводами ОЗХО по делу Скрипаля
Новости: Новая украинская школа: что изменится для детей с 1 сентября Новая украинская школа: что изменится для детей с 1 сентября
Новости: Юлия Скрипаль отказалась от помощи России Юлия Скрипаль отказалась от помощи России
Новости: Артефакты, доказывающие существование развитых древних цивилизаций Артефакты, доказывающие существование развитых древних цивилизаций
Добавить комментарий
0