"У нас еще есть 90 минут": Гвардиола - о матче против "Ливерпуля"

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Первый гол стал следствием ошибки, второй получился просто фантастическим. Во втором тайме мы играли хорошо. Нам нужен был хотя бы один гол, но мы так и не смогли забить. Не стоит отрицать, что отыграться будет трудно. Но у нас еще есть 90 минут.

Почему я выпустил Гюндогана вместо Стерлинга? Больше передач, больше контроля, Гюндоган хорошо атакует вторым темпом. Мы хотели больше контроля в середине поля. Было ли это решение верным? Мы проиграли 0:3…», — отметил Гвардиола после матча.

Ответный поединок «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится во вторник, 10-го апреля, в 21:45 по киевскому времени.