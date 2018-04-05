Правительство Австралии: Трижды подумайте, прежде чем ехать на ЧМ в Россию

Правительство Австралии разработало новые рекомендации к болельщикам, которые хотят приехать в Россию на ЧМ-2018.

"Из-за усиленной политической напряженности вы должны знать о возможности антизападных настроений или преследований. Пока правительство не знает о каких-либо повышенных трудностях для австралийцев, путешествующих по России, но вы должны внимательно следить за своей безопасностью.

Сохраняйте бдительность, избегайте любых протестов или демонстраций и избегайте публичного комментирования политических событий. Если у вас нет необходимости поездки в Россию, дважды или даже трижды подумайте, стоит ли ехать в эту страну", – цитирует рекомендации Travelweekly.

Напомним, чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Австралия сыграет на групповом этапе с командами Франции, Дании и Перу.