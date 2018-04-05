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"Байеру" нужен экс-игрок "Днепра"

Никола Калинич
09:33 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: 30-летний форвард "Милана" и сборной Хорватии Никола Калинич привлек к себе внимание леверкузенского "Байера"

30-летний форвард "Милана" и сборной Хорватии Никола Калинич привлек к себе внимание леверкузенского "Байера". Об этом сообщает Kicker.

Руководство "Милана" недовольно результативностью хорвата и не хочет продлевать с ним сотрудничество.

Напомним, что Калинич пополнил "россонери" в августе 2017 года, перейдя из "Фиорентины" на правах аренды с обязательным выкупом. Контракт хорвата рассчитан на 4 года.

Ранее сообщалось, что интерес к нападающему проявляют "Шальке", "Айнтрахт" и "Майнц", которые готовы арендовать форварда.

В текущем сезоне на счету Калинича 32 матча, 4 гола и 6 голевых передач во всех турнирах за "Милан".

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Новости спорта, Никола Калинич, Новости футбола, Футбол.
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