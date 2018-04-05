"Байеру" нужен экс-игрок "Днепра"
Новости спорта: 30-летний форвард "Милана" и сборной Хорватии Никола Калинич привлек к себе внимание леверкузенского "Байера"
30-летний форвард "Милана" и сборной Хорватии Никола Калинич привлек к себе внимание леверкузенского "Байера". Об этом сообщает Kicker.
Руководство "Милана" недовольно результативностью хорвата и не хочет продлевать с ним сотрудничество.
Напомним, что Калинич пополнил "россонери" в августе 2017 года, перейдя из "Фиорентины" на правах аренды с обязательным выкупом. Контракт хорвата рассчитан на 4 года.
Ранее сообщалось, что интерес к нападающему проявляют "Шальке", "Айнтрахт" и "Майнц", которые готовы арендовать форварда.
В текущем сезоне на счету Калинича 32 матча, 4 гола и 6 голевых передач во всех турнирах за "Милан".