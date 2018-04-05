"Атлетико" - "Спортинг": прогноз букмекеров на матч

«Спортинг» ни разу не побеждал в Испании. «Атлетико» дома одержал 8 побед кряду. Так есть ли шансы у португальцев и что мешает испанцам пройти далее? Ответ, похоже, простой — да ничего!

«Матрасники» сейчас идут на втором месте в Ла Лиге, опережая земляков из «Реала» на 4 очка. «Спортинг» отстает от лидирующей «Бенфики» на 6. Так что обе команды вынуждены «разрываться» в плане приоритетов: делать ставку на внутренний чемпионат или же на Лигу Европы.

Тем не менее, класс испанской команды явно выше. И потенциала «Атлетико» явно хватит для борьбы на два фронта. Подопечным Диего Симеоне безусловно по силам и в чемпионате не подпустить «Реал», и португальцев пройти.

За сезон мадридская команда проиграла дома лишь дважды, при этом не пропуская в 70% матчей. У «Спортинга» же — только 5 побед в последних 15-ти выездных поединках. Так что все говорит о безоговорочной победе «Атлетико».

Букмекеры считают так же. На победу хозяев дают в среднем 1,3, тогда как на выигрыш португальской команды — 13,0. Ничья оценивается с коэффициентом 4,8.

Начало матча в 22:05. ТВ-трансляция на кале "НЛО".