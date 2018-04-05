Клопп рассказал о серьезности травмы Салаха

В начале второй половины Салах покинул поле, попросив помощи врачей. Спустя несколько минут он ушел с медиками в подтрибунное помещение, а вместо него вышел Жоржиньо Вейналдум.

«Он подошел к бровке поля и сказал, что что-то чувствует. Для меня этого было достаточно. Даже не спрашивая врачей о состоянии Салаха, я снял его с игры», — цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

«После матча он сказал мне: «Со мной все будет хорошо». Но нам нужно подождать диагноз врачей, а не диагноз Мо. Пока не знаю, что с ним».

В матче против Сити Мохамед забил первый гол и отдал ассист на Садио Мане для третьего мяча.

В текущем сезоне Салах забил за Ливерпуль 38 голов и сделал 13 результативных передач в 43 встречах во всех турнирах.