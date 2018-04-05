Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига Европы. Расписание матчей 5 апреля Лига Европы. Расписание матчей 5 апреля
Новости: "Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид "Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
Новости: "Барселона" - "Рома": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов "Барселона" - "Рома": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Новости: "Герои спортивного года-2017": все победители "Герои спортивного года-2017": все победители
X

Клопп рассказал о серьезности травмы Салаха

Юрген Клопп и Мохамед Салах
09:54 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Главный тренер Юрген Клопп отметил, что по собственной инициативе заменил форварда Мохамеда Салаха во втором тайме матча с Манчестер Сити.

В начале второй половины Салах покинул поле, попросив помощи врачей. Спустя несколько минут он ушел с медиками в подтрибунное помещение, а вместо него вышел Жоржиньо Вейналдум.

«Он подошел к бровке поля и сказал, что что-то чувствует. Для меня этого было достаточно. Даже не спрашивая врачей о состоянии Салаха, я снял его с игры», — цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

«После матча он сказал мне: «Со мной все будет хорошо». Но нам нужно подождать диагноз врачей, а не диагноз Мо. Пока не знаю, что с ним».

В матче против Сити Мохамед забил первый гол и отдал ассист на Садио Мане для третьего мяча.

В текущем сезоне Салах забил за Ливерпуль 38 голов и сделал 13 результативных передач в 43 встречах во всех турнирах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лига Чемпионов, Мохамед Салах, Новости футбола, Футбол, Юрген Клопп.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид

"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс

Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Барселона" уверенно переиграла "Рому" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" разгромил "Ман Сити" "Барселона" 4:1 "Рома": события матча

Последние новости

Дочь Ольги Фреймут удивила взрослыми образами Ельченко: Агрессия России в Украине превращается в глобальную гибридную войну "Атлетико" - "Спортинг": прогноз букмекеров на матч
Сегодня читают в спорте
01 "Барселона" - "Рома": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
02 Прайсу наложили 40 швов после боя с Поветкиным
03 Полиция расследует платеж за переход Ярмоленко в "Боруссию Д"
04 "Байеру" нужен экс-игрок "Днепра"
05 "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 3:0: видео голов и обзор матча
Новости сегодня
10:19 В Киеве потребуют от застройщиков включение школ в первую очередь строительства
10:17 Шум на рабочем месте: как это влияет на здоровье
10:14 "Арсенал" – ЦСКА: прогноз букмекеров на матч
10:13 Красный Крест отправил на Донбасс гумконвой
10:06 Победившая рак Шэннен Доэрти рассказала о неутешительных анализах
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко наградил орденом сенатора США Портмана Порошенко наградил орденом сенатора США Портмана
Новости: Названа дата следующей встречи ТКГ Названа дата следующей встречи ТКГ
Новости: Убийства на Майдане: суд допросит еще одного фигуранта дела Убийства на Майдане: суд допросит еще одного фигуранта дела
Новости: Рецепт дня: пасхальный кулич в мультиварке Рецепт дня: пасхальный кулич в мультиварке
Добавить комментарий
0