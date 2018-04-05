Сразу семь игроков "Зари" пропустят матч с "Динамо"

В субботу, 7 апреля, состоится поединок 26-го тура Премьер-лиги, в котором "Динамо" будет принимать "Зарю".

У команды Юрия Вернидуба огромные кадровые проблемы. Не сыграют взятые в аренду у "Динамо" футболисты - правый защитник Александр Тымчик и центральный полузащитник Александр Андриевский, у которого к тому же возникли проблемы со спиной.

Из-за травмы не сыграет центральный защитник Александр Сваток.

Кроме них, пропустят игру дисквалифицированные игроки, а таких у "Зари" четверо: Евгений Опанасенко, Максим Лунев, Силас и Иури.

Напомним, что матч состоится на стадионе "Динамо" имени В. Лобановского. Начало встречи в 14.00.