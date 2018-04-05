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"Арсенал" – ЦСКА: прогноз букмекеров на матч
10:14 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Букмекеры считают Арсенал фаворитом первого матча 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА.

Арсенал и ЦСКА в четверг, 5 апреля, проведут первый матч 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет в Лондоне на Эмирейтс.

По мнению букмекеров, преимущество в данном матче на стороне Арсенала. Так, на победу английской команды  букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,33. Успех гостей оценивается в 10, ничейный исход – 4,75

Букмекеры из компании William Hill также считают Арсенал фаворитом встречи, принимая ставки на триумф команды Арсена Венгера с коэффициентом 1,36, а на победу ЦСКА – 8. Ничья в этом поединке оценивается в 4,5

Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги Европы Арсенал - ЦСКА состоится 5 апреля на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

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Новости спорта, ЛЕ, Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), ФК ЦСКА, Футбол.
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