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Против кого Харьков? "Шахтер" и болельщики "Динамо" обменялись "любезностями"

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Шахтер - Динамо
11:15 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Шахтер разместил провокативные постеры в Харькове накануне матча 27-го тура УПЛ против Динамо, а болельщики киевлян ответили своим коллажом в сети.

«Харьков против Динамо?» — спрашивается на постерах Шахтера, где изображены Тайсон и Марлос. Такая нативная реклама от Горняков появилась на улицах Харькова за полторы недели до одного из главных матчей сезона в УПЛ, в котором Шахтер сыграет против Динамо.

Этот вопрос задан с учетом враждебных отношений болельщиков Металлиста и Динамо, которые часто дрались до подписания перемирия между украинскими ультрас. А изображения Тайсона и Марлоса, бывших лидеров Металлиста и любимцев харьковской публики, как бы показывает местным жителям, что в Шахтере им есть за кого болеть.

Учитывая прошлогодние заявления ультрасов Металлиста, в которых они открыто выступили против переезда Горняков в Харьков, по-другому Шахтер поставить вопрос не мог.

Постеры не понравились болельщикам Динамо, а в сети уже появились фан-ответы на маркетинговый ход от Шахтера. Фанаты киевлян акцентируют внимание на баннере харьковских ультрас, который те развернули на матче Шахтер — Сельта в феврале прошлого года.

Креативная провокация от Горняков должна привлечь больше внимания к игре, поскольку особого интереса у харьковской публики «украинские Классико» не вызывают. На матч 2-го тура нынешнего сезона пришло 14168 зрителей. Еще меньше болельщиков посетило стадион в 31-м туре прошлого сезона — 12664. И только первая игра в Харькове между лидерами украинского футбола собрала аншлаг — на матч 7-го тура прошлого сезона пришло 39677 болельщиков.

Уже сейчас продано 10 тысяч билетов на предстоящую игру между Шахтером и Динамо, которая состоится в субботу, 14 апреля.

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Новости спорта, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, Чемпионат Украины.
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