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Тренер "Ромы": Рефери и мы помогли "Барселоне"

Эусебио Ди Франческо
15:00 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Главный тренер "Ромы" - о поражении от "Барселоны".

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо подвел итог проигранного матча "Барселоне" (1:4) в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Барселона" - сильная команда, им не нужна помощь. Но в этом матче они получили помощь от нас и от рефери.

Мы провели хорошую игру, но были допущены грубые ошибки в обороне. Я не могу жаловаться с точки зрения характера и отношения игроков, потому что, уступая 0:3, мы продолжали бороться.

Результат слишком суровый для нас, учитывая интенсивность игры и силу оппонента. Автогол Даниэле Де Росси был большой неудачей, и мы им помогли, например, когда Иван Ракитич попал в штангу.

Мы были наивными и слишком медленными. Мы должны были лучше играть в некоторых ситуациях. "Рома" должна была быть более внимательной, потому что "Барселона" безжалостна", - сказал Ди Франческо в интервью Mediaset Premium.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, УЕФА, ФК Рома, Футбол, Эусебио Ди Франческо.
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