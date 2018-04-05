Бразильский полузащитник "Шахтера" - о взаимоотношениях с игроками "Динамо"

Полузащитник «Шахтера» Фред поделился ожиданиями перед матчем с «Динамо».

- Много разговоров сейчас о том, что матч против «Динамо» в Харькове решит судьбу чемпионства. Согласен с таким мнением?

– Конечно. Это «класико». Это будет очень сложная игра для нас. Но мы должны оставаться лидерами. Мы будем стараться и приложим максимум усилий, чтобы одержать победу в этом матче.

- «Динамо» весной уже набрало неплохие кондиции. На твой взгляд, как изменилась игра киевлян по сравнению с осенней частью сезона?

– Мы также в очень хороших кондициях, и также прибавили в своей игре по сравнению с осенней частью. Столько игр без пропущенных мячей и много голов в чемпионате – мы переживаем очень хороший период. Нужно продолжать в том же духе и не останавливаться в своем росте.

- В средней линии киевлян играет много молодых футболистов, которые только набираются опыта. Это плюс или минус для «Шахтера»?

– Смотрите, для меня нет никакой разницы, кто будет играть. Мы будем просто показывать наш футбол и постараемся добиться победы.

- В последних матчах против «Динамо» в Харькове вы проигрывали. Что не так с атмосферой в домашних матчах?

– Очень сложно говорить сейчас об этом. Ведь эти игры уже прошли и мы концентрируемся на следующем матче против «Вереса». Поэтому мы даже не думаем о «Динамо» – важно провести хороший матч против «Вереса» и только потом уже настраиваться на игру с киевлянами.

- Ваши матчи с «Динамо» всегда напряженные – иногда доходит и до потасовок. Но мы знаем, что, например, с Жуниором Мораесом, с которым была стычка в одном из матчей, вы дружите. У вас хорошие отношения со всеми футболистами «Динамо» вне поля?

– На поле просто каждый хочет победы. У всех горячие головы. Возможно, некоторые игроки «Динамо» действительно не любят меня. Нужно закрывать на это глаза. Если нужно кого-то толкнуть, чтобы выиграть, но это не должно быть травмоопасно, то мы готовы это сделать, – сказал Фред.

Напомним, матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 14 апреля.