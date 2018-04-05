Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига Европы. Расписание матчей 5 апреля Лига Европы. Расписание матчей 5 апреля
Новости: "Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид "Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
Новости: "Барселона" - "Рома": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов "Барселона" - "Рома": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Новости: "Герои спортивного года-2017": все победители "Герои спортивного года-2017": все победители
X

Бразильский полузащитник "Шахтера" - о взаимоотношениях с игроками "Динамо"

Фред
12:51 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: Полузащитник "Шахтера" Фред поделился ожиданиями перед матчем с «Динамо».

Полузащитник «Шахтера» Фред поделился ожиданиями перед матчем с «Динамо».

- Много разговоров сейчас о том, что матч против «Динамо» в Харькове решит судьбу чемпионства. Согласен с таким мнением?

– Конечно. Это «класико». Это будет очень сложная игра для нас. Но мы должны оставаться лидерами. Мы будем стараться и приложим максимум усилий, чтобы одержать победу в этом матче.

- «Динамо» весной уже набрало неплохие кондиции. На твой взгляд, как изменилась игра киевлян по сравнению с осенней частью сезона?

– Мы также в очень хороших кондициях, и также прибавили в своей игре по сравнению с осенней частью. Столько игр без пропущенных мячей и много голов в чемпионате – мы переживаем очень хороший период. Нужно продолжать в том же духе и не останавливаться в своем росте.

- В средней линии киевлян играет много молодых футболистов, которые только набираются опыта. Это плюс или минус для «Шахтера»?

– Смотрите, для меня нет никакой разницы, кто будет играть. Мы будем просто показывать наш футбол и постараемся добиться победы.

- В последних матчах против «Динамо» в Харькове вы проигрывали. Что не так с атмосферой в домашних матчах?

– Очень сложно говорить сейчас об этом. Ведь эти игры уже прошли и мы концентрируемся на следующем матче против «Вереса». Поэтому мы даже не думаем о «Динамо» – важно провести хороший матч против «Вереса» и только потом уже настраиваться на игру с киевлянами.

- Ваши матчи с «Динамо» всегда напряженные – иногда доходит и до потасовок. Но мы знаем, что, например, с Жуниором Мораесом, с которым была стычка в одном из матчей, вы дружите. У вас хорошие отношения со всеми футболистами «Динамо» вне поля?

– На поле просто каждый хочет победы. У всех горячие головы. Возможно, некоторые игроки «Динамо» действительно не любят меня. Нужно закрывать на это глаза. Если нужно кого-то толкнуть, чтобы выиграть, но это не должно быть травмоопасно, то мы готовы это сделать, – сказал Фред.

Напомним, матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 14 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Фред, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)

"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)
"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид

"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс

Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс

1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Атлетико" - "Спортинг": прогноз букмекеров на матч "Байеру" нужен экс-игрок "Днепра" РБ "Лейпциг" – "Марсель": прогноз букмекеров на матч

Последние новости

Российский боксер бросил вызов Джошуа Настя Каменских порадовала новым фото в пижаме ПВО Саудовской Аравии сбила ракету из Йемена
Сегодня читают в спорте
01 На 30-м году жизни умер известный украинский баскетболист
02 "Барселона" - "Рома": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
03 Полиция расследует платеж за переход Ярмоленко в "Боруссию Д"
04 Зинченко назвал топ-3 красотки в мировом спорте
05 Прайсу наложили 40 швов после боя с Поветкиным
Новости сегодня
13:32 Макгрегора лишили чемпионского пояса UFC
13:28 США отказываются от компактных автомобилей
13:21 Верховная Рада приняла законопроект о национальной безопасности
13:18 Фотограф снимает близнецов, чтобы показать их различия (Фото)
13:16 Ярмоленко сделал шедевральный ассист на тренеровке "Боруссии" (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На учениях подорвались трое нацгвардейцев На учениях подорвались трое нацгвардейцев
Новости: Из посольства США в Москве выехало 60 дипломатов Из посольства США в Москве выехало 60 дипломатов
Новости: Северная и Южная Кореи готовятся к саммиту Северная и Южная Кореи готовятся к саммиту
Новости: Пасха 2018: оригинальные рецепты пасхальных куличей и пасхи Пасха 2018: оригинальные рецепты пасхальных куличей и пасхи
Добавить комментарий
0