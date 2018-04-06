Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига Европы. Результаты матчей 5 апреля Лига Европы. Результаты матчей 5 апреля
Новости: "Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид "Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
Новости: Самая титулованная олимпийская чемпионка завершила карьеру Самая титулованная олимпийская чемпионка завершила карьеру
Новости: "Герои спортивного года-2017": все победители "Герои спортивного года-2017": все победители
X

Хуммельс: В субботу мы хотим непременно стать чемпионами

Матс Хуммельс
13:01 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Футболисты "Баварии" настроены взять защитить титул чемпиона Германии уже в ближайшем матче.

Хорошо отдохнув в среду после непростой командировки в Севилью (2:1), в четверг "баварцы" под руководством Юппа Хайнкеса вернулись на газон. Теперь все внимание команды сосредоточено на предстоящем матче против "Аугсбурга" в рамках Бундеслиги. В этой игре мюнхенцы могут окончательно решить вопрос с 28-м чемпионством, утверждает пресс-служба лидера Бундеслиги.

За исключением Свена Ульрайха и Хуана Берната, получившего в Севилье повреждение, футболисты, принявшие участие в матче, тренировались в четверг по индивидуальной восстановительной программе. Остальные "баварцы", к которым присоединились несколько игроков молодежной команды, выполнили упражнения на пас и удары по воротам. С учетом предстоящей насыщенной программы, перед Хайнкесом стоит задача найти правильный баланс: с одной стороны, необходимо дозировать нагрузки, а с другой - поддерживать высокий уровень сыгранности.

"Мы хотим оставаться в своем ритме", - говорит Матс Хуммельс, который не ожидает, что команда сдаст в Бундеслиге. "Логичным результатом усилий должна стать победа в чемпионате". Несмотря на 17-очковый отрыв от "Шальке", занимающего в данный момент второе место, мюнхенцы не собираются рассчитывать на осечку ближайшего конкурента. Хуммельс и компания хотят решить вопрос с чемпионством своими силами. "Это наша цель. В субботу мы хотим непременно стать чемпионами, желательно своими силами", - подчеркнул футболист сборной Германии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бундеслига, Матс Хуммельс, Новости футбола, ФК Бавария, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)

"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)
"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид

"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс

Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс

1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Харлан: Пропуск Гран-при в Москве может повлиять на наш результат Итальянские СМИ: "Интер" договорился с "Зарей" о трансфере Лунина Лига Европы. Результаты матчей 5 апреля

Последние новости

Ибрагимович назвал любимого актера Погода подвела: прическа Трампа снова в центре внимания (Видео) Заряд позитива: умилительные кролики за трапезой
Сегодня читают в спорте
01 Это круче, чем шедевр Роналду – в Боснии повторили бисиклету Криштиану (Видео)
02 Лига Европы. Результаты матчей 5 апреля
03 Ломаченко вновь включил режим футболиста и удивил всех на тренировке (Видео)
04 Еще одна страна готова бойкотировать чемпионат мира по футболу в России
05 Палкин - о возможном возвращении Луческу в "Шахтер"
Новости сегодня
14:25 Геращенко просит политзаключенного Балуха прекратить голодовку
14:23 В Братиславе требуют отставки главы полиции
14:23 Без смеха никак: курьезные ситуации, в которые легко можно попасть
14:19 На Пасху КПП Донбасса будут работать в обычном режиме
14:18 Украинский футболист может принять венгерское гражданство
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Погода на пасхальные выходные: в Украине будет солнечно и тепло Погода на пасхальные выходные: в Украине будет тепло
Новости: Гройсман заступился за Супрун Гройсман заступился за Супрун
Новости: Украина значительно увеличила импорт нефтепродуктов Украина значительно увеличила импорт нефтепродуктов
Новости: Фотокартины, стирающие грань между реальностью и фантазией (Фото) Фотокартины, стирающие грань между реальностью и фантазией (Фото)
Добавить комментарий
0