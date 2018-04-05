Умтити: Я великолепно себя чувствую в "Барселоне"

Французский центральный защитник Барселоны Самуэль Умтити, который поучаствовал во втором автоголе Рому в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (4:1) и отпраздновал взятие ворот, подчеркивая эмблему Барсы на футболке, прокомментировал свою радость.

"Я отметил гол таким образом для того, чтобы сказать, что я люблю этот клуб. Я сосредотачиваюсь на игре и отдаю на поле всего себя. Я великолепно себя чувствую в Барселоне.

Это то, что для меня важно. В прессе могут писать что угодно. Правду или ложь, я не обращаю на это внимания. Я сосредоточен на футболе", - приводит слова защитника B/R.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что защитником активно интересуется МЮ, и летом Самуэль может покинуть Барсу, так как не всегда пробивается в основу команды.

В текущем сезоне 24-летний Умтити сыграл за Барсу в 35 матчах во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.