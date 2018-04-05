Лидер атаки "Ливерпуля" может пропустить ответный матч против "Ман Сити"

Атакующий полузащитник Ливерпуля Мохаммед Салах получил небольшую травму в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с Манчестер Сити (3:0).

Египтянин из-за дискомфорта в паху был заменен во втором тайме матча и сегодня, пропустив тренировку Красных, отправился проходить медицинские тесты, о чем сам игрок сообщил в своем Инстаграме.

Как сообщается британская пресса, судя по всему, травма футболиста является несерьезной, однако, скорее всего, Юрген Клопп побережет своего игрока в дерби с Эвертоном. В то же время, успеет ли Салах восстановиться к ответному матчу с Сити пока что неизвестно, хотя СМИ Ливерпуля и сохраняют оптимизм на этот счет.

Напомним, что 25-летний Салах в текущем сезоне в 43 матах во всех турнирах забил 38 голов и отдал 13 ассистов.