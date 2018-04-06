Официально: Гаттузо продлил контракт с Миланом

Милан официально сообщил о подписании нового контракта с тренером первой команды Дженнаро Гаттузо до 2021 года.

"За последние несколько месяцев Дженнаро Гаттузо проделал потрясающую работу, и я счастлив сообщить всем, что он продолжит руководить командой еще по крайней мере три года, — сказал директор Милана Марко Фассоне. – Если бы не моя склонность постоянно все обдумывать и взвешивать, то мы уже давно подписали бы это соглашение".

"Я благодарен всем за оказанную мне честь, — заявил Дженнаро Гаттузо. – Думаю, что всем вместе нам удастся вывести Милан на высочайший уровень, которого он заслуживает".