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Известный агент объяснил, почему Коноплянка мало играет в "Шальке"

Евгений Коноплянка
20:11 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Агент Андрей Головаш поделился мнением об украинских игроках в Бундеслиге.

Известный футбольный менеджер и агент Андрей Головаш рассказал о положении дел украинцев Владлена Юрченко, Евгения Коноплянки и Андрея Ярмоленко в немецких клубах.

"У Юрченко уже все в порядке. В январе он начал полноценные тренировки, недавно сыграл в нескольких контрольных матчах за Байер и был в этих играх одним из лучших. Если говорить о позиции атакующего полузащитника, я считаю, что Владлен Юрченко лучший из украинских футболистов.

Почему Юрченко не играет за основу? Этот вопрос задают многие. Возможно, проблема в том, что в тактических построениях Байера нет как таковой "десятки". Это первый момент.

Кроме того, есть нюансы. Контракт футболиста заканчивается этим летом. Безусловно, к нему есть интерес со стороны других команд. Владлен игрок, имеющий особый талант в созидании и обладающий высоким исполнительским мастерством, чем привлекает к себе внимание.

Почему редко играет Коноплянка? На мой взгляд, оптимальная позиция Коноплянки - крайний нападающий, если команда играет с тремя форвардами. Проблема в том, что в чемпионате Германии крайние полузащитники должны уметь хорошо и качественно играть на оборону, участвовать в отборе. Этот момент касается не только Коноплянки, но и того же Андрея Ярмоленко в Боруссии. Это применимо к любому футболисту, который приезжает играть в Бундеслигу. Но считаю основная причина - это конкуренция, к которой в украинских клубах футболисты не привыкли. В немецких командах она сумасшедшая и тут у тебя нет права расслабляться ни на минуту. Борьба идет за то, чтобы попасть в число 18, не говоря уже об основе", - рассказал Головаш в интервью Команде №1.

Ранее сообщалось, что Евгений Коноплянка подешевел на трансферном рынке.

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Новости футбола, ФК Шальке 04, Футбол.
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