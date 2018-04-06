Вербич: Очень доволен, что попал в такую хорошую команду
Новости спорта: Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич рассказал о своей адаптации в киевском клубе.
Словенский полузащитник Беньямин Вербич перешел в Динамо из Копенгагена зимой.
"Обстановка замечательная, радует, что вернулись в строй некоторые футболисты, которые были травмированы, и мы все в рабочем настроении ждем игру с Зарей", — заявил Вербич.
"Как я освоился в коллективе? Команда меня хорошо приняла, с каждым днем чувствую себя здесь все лучше и лучше. Признаюсь, я очень доволен, что попал в такую хорошую команду. Дружу и общаюсь со всеми, возможно, немного больше с Пиваричем и Пантичем, поскольку мы говорим на одном языке".
Вербич провел за Динамо пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.