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Эпатажный экс-форвард "Ман Сити" близок к переходу в "Рому"

Марио Балотелли
22:30 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Итальянский форвард Марио Балотелли может переехать в Рим.

Агент Марио Балотелли Мино Райола встретился сегодня с представителями "Ромы", где обе стороны обсудили возможный переезд итальянского форварда на "Олимпико", утверждает "Ил Темпо".

Футбольный агент и римляне также обсудили контракт полузащитника Луки Пеллегрини.

Некоторое время назад Балотелли в интервью "Gazzetta dello Sport" не скрывал своего желания играть в римской команда, и такой трансфер становится все более реальным, учитывая, что по окончании сезона у него заканчивается контракт с французской "Ниццей".

"Марио готов вернуться в Италию. Он вырос в одного из 10 лучших форвардов мира. Среди итальянцев он — номер один. Балотелли стоит сто миллионов евро, но сейчас речь идет о его переходе на правах свободного агента", - говорил месяц назад Райола.

В текущем сезоне 27-летний форвард забил 22 мяча в 30 матчах во всех турнирах.

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