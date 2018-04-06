Еще одна страна готова бойкотировать чемпионат мира по футболу в России

Официальные представители власти Дании, скорее всего, откажутся от поездки на чемпионат мира по футболу в России, сообщает портал DR Nyheder.

Члены королевской семьи и другие государственные чиновники намерены присоединиться к дипломатическому бойкоту, объявленному Великобританией и Исландией после отравления экс-шпиона России Сергея Скрипаля в Солсбери.

Как отметил представитель Министерства иностранных дел Дании Майкл Аастрап Дженсен, этот шаг никак не скажется на участии в турнире сборной страны.

"Официальным лицам Дании будет крайне сложно отправиться в Россию на этот праздник футбола. Я не думаю, что мы должны говорить об отказе со стороны национальной команды, но все остальные должны остаться дома и смотреть телевизор", – отметил дипломат.