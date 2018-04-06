Итальянские СМИ: "Интер" договорился с "Зарей" о трансфере Лунина

Трансфер 19-летнего футболиста обойдется нерадзурри в сумму порядка 6 миллионов евро.

Ожидается, что в ближайшее время украинец поставит подпись под соглашением, а официально о сделке может быть объявлено на следующей неделе.

Спортивный директор Интера Пьеро Аузилио уже занят поисками клуба Серии А, в котором Лунин проведет один-два сезона на правах аренды.

По его замыслу, голкипер должен адаптироваться в Италии и набраться опыта в Серии А, после чего станет потенциальной заменой первому номеру команды Самиру Хандановичу, которому этим летом исполнится 34.

Андрей Лунин выступает за Зарю с лета прошлого года, куда перебрался из Днепра, с тех пор сыграв 29 матчей во всех турнирах за клуб.

На позапрошлой неделе стал самым молодым вратарем в истории сборной Украины, дебютировав в товарищеском матче против Саудовской Аравии (1:1).