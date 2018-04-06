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Итальянские СМИ: "Интер" договорился с "Зарей" о трансфере Лунина

Андрей Лунин
08:53 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Интер достиг соглашения с Зарей и голкипером луганчан Андреем Луниным относительно его трансфера летом

Трансфер 19-летнего футболиста обойдется нерадзурри в сумму порядка 6 миллионов евро.

Ожидается, что в ближайшее время украинец поставит подпись под соглашением, а официально о сделке может быть объявлено на следующей неделе.

Спортивный директор Интера Пьеро Аузилио уже занят поисками клуба Серии А, в котором Лунин проведет один-два сезона на правах аренды.

По его замыслу, голкипер должен адаптироваться в Италии и набраться опыта в Серии А, после чего станет потенциальной заменой первому номеру команды Самиру Хандановичу, которому этим летом исполнится 34.

Андрей Лунин выступает за Зарю с лета прошлого года, куда перебрался из Днепра, с тех пор сыграв 29 матчей во всех турнирах за клуб.

На позапрошлой неделе стал самым молодым вратарем в истории сборной Украины, дебютировав в товарищеском матче против Саудовской Аравии (1:1).

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Новости спорта, Андрей Лунин, Новости футбола, ФК Заря, ФК Интер (Милан), Футбол.
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