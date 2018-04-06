Палкин - о возможном возвращении Луческу в "Шахтер"

"Мы сегодня встречаемся с Гриммом. Это не значит, что узнаем что-то новое. Мы познакомились с ним полгода назад, он предлагал свою программу, рассказывал о себе. Сейчас надо принять чисто техническое решение, чтобы выбрать нового президента.

Ничего нового не придумаешь. У нас задачи одни – увеличение доходов и посещаемости. Вот и все. Чтобы дойти до этого пика айсберга, надо многое сделать. Получится ли это, или нет – уже другие вопросы. Но я сказал – мы будем менять президента до тех пор, пока не достигнем цели. Пока клубы не начнут зарабатывать и чувствовать деньги, инвестировать в команды, улучшать инфраструктуру. Но без посещаемости это никому не нужно. Пока мы с другими клубами не объединимся вокруг вопроса, чтобы привести болельщиков на стадион, то эти интервью никому не нужны.

Шахтер не хочет, чтобы в чемпионате было 10 команд. Мы хотим, чтобы было 16 команд. Но надо, чтобы клубы отвечали по всем критериям.

Луческу? Да, он приезжал. Друзья, все. Занимаемся президентскими выборами".