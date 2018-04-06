Интер отказался подписывать игрока "Шахтера"

Боссы нерадзурри пришли к выводу, что затраты на 25-летнего футболиста, не имеющего паспорта страны ЕС, необоснованно высоки.

Миланцы уже начали работу над поиском других кандидатур, а также попытаются выкупить или пролить аренду вингера Барселоны Рафиньи Алькантары.

Ранее СМИ сообщали, что сам Бернард требует от Интера 4-летний контракт с зарплатой в 4 миллиона евро, а его агент Киа Джурабчиан хочет получить за трансфер 10 миллионов евро комиссионных.

Интерес к бразильскому игроку также проявляет Бешикташ, который якобы готов предложить ему 4-летний контракт с окладом в размере 3,5 миллиона евро.

Бернард отказался продлевать истекающий летом контракт с Шахтером и ранее заявил, что его желание уйти обусловлено низким уровнем чемпионата Украины.