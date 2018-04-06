Гримм: Пока рано говорить о возвращении болельщиков на стадионы

Новый президент украинской Премьер-лиги Томас Гримм в интервью FootballHub рассказал о ближайших планах на своей должности:

«Это честь для меня, я очень счастлив. Перед нашей командой стоит большой вызов. Наша первоочередная задача — познакомиться с людьми, которые уже работают в Премьер-лиге, и провести как можно больше встреч с представителями клубов. Конечно, если и президенты этих клубов будут готовы к диалогу, я встречусь и с ними.

В моем обращении к украинским болельщикам я бы хотел попросить их возвращаться на стадионы. Хочу, чтобы они дали мне или членам моей команды знать, почему они от этого отказываются, и тогда мы попытаемся найти решение проблемы. Мы намерены хорошо проанализировать ситуацию, но пока еще слишком рано говорить о каком-то конкретном плане возвращения болельщиков на трибуны».