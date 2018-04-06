СМИ: "Боруссия" Д выставит Ярмоленко на трансфер

Нападающий дотмундской Боруссии Андрей Ярмоленко может быть продан в летнее трансферное окно. Как сообщает Bild, в "шмели" решили устроить в своем составе кадровую чистку. В "черный" список попали семь футболистов, стреди которых форвард сборной Украины.

Напомним, что Ярмоленко получил 27-го января травму голеностопа и два месяца не появляется на поле.

В текущем сезоне Ярмоленко сыграл за Боруссию Д 24 матча, забив шесть голов и отдав шесть голевых передач.

Боруссия сейчас занимает третью строчку в Бундеслиге, Шальке опережает "шмелей" на четыре очка и идет на второй позиции.

Ранее сообщалось, что вингер Боруссии Дортмунд Андрей Ярмоленко не поможет своей команде в ближайшем матче.