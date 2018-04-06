УЕФА доверил украинской бригаде судить матч отбора на ЧМ-2019

Матч между лидерами пятой европейской группы отбора чемпионата мира-2019 по футболу Германия – Чехия доверено судить украинской бригаде рефери во главе с Екатериной Монзуль. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

На линиях украинскому арбитру Екатерине Монзуль будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Обязанности резервного арбитра исполнит немка Катарина Крузе.

Футбольный поединок отбора ЧМ-2019 между женскими сборными Германии и Чехии состоится завтра, 7 апреля, в немецком Халле.

Напомним, вчера национальная женская сборная Украины по футболу одержала победу в отборочном турнире чемпионата мира-2019. В своем третьем матче квалификации подопечные Владимира Ревы на выезде нанесли поражение команде Хорватии со счетом 3:0. Следующий поединок украинки проведут 9 апреля в Дании.