Роналду получил жесткий ультиматум от испанского суда

Мадридский суд допросил советников Криштиану Роналду по финансовым вопросам, сообщает AS.

По итогам очередного судебного заседания, португальцу предлагается заключить сделку со следствием и выплатить 30 миллионов евро долга перед налоговой и часть штрафа.

Если Роналду согласится на сделку, то ограничится только условным сроком. В обратном же случае ему грозит штраф в 100 миллионов евро и тюремное заключение.