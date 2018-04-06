"Арсенал" - ЦСКА: обзор матча Лиги Европы (Видео)

"Канониры" одержали уверенную победу над ЦСКА и приблизились к выходу в полуфинал (4:1).

Арсенал - ЦСКА 4:1

Голы: Рэмси, 9, 28, Ляказетт, 23 (с пенальти), 35 — Головин, 15

Арсенал: Чех — Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль — Рэмси, Джака, Уилшир (Эльнени, 74) — Озил, Мхитарян (Ивоби, 61) — Ляказетт (Уэлбек, 74)

ЦСКА: Акинфеев — А. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий — Кучаев, Головин, Натхо (Миланов, 74), Дзагоев (Витиньо, 64), Щенников — Муса (Хосонов, 83), Вернблум

Предупреждения: Джака — Дзагоев, Муса, Щенников, Акинфеев