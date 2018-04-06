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Салах стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Мохамед Салах
19:02 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Полузащитник Ливерпуля Мохамед Салах опередил форварда Реала Криштиану Роналду в борьбе за звание MVP.

На этой неделе сразу два матча Лиги чемпионов завершились со счетом 3:0. В одном из них Реал разгромил Ювентус благодаря дублю и результативной передаче Криштиану Роналду, а в другом Ливерпуль не оставил шансов Манчестер Сити, при этом лидер "красных" Мохамед Салах записал на свой счет гол и результативную передачу.

По итогам голосования на официальном сайте УЕФА звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов досталось Мохамеду Салаху, который набрал 57 процентов голосов. Вторым с 35 процентами стал Криштиану Роналду. Также 5 и 4 процента соответственно набрали хавбек Баварии Хамес Родригес и защитник Барселоны Жерар Пике.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, ЛЧ, Мохамед Салах, Новости футбола, ФК Ливерпуль, Футбол.
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