Салах стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

На этой неделе сразу два матча Лиги чемпионов завершились со счетом 3:0. В одном из них Реал разгромил Ювентус благодаря дублю и результативной передаче Криштиану Роналду, а в другом Ливерпуль не оставил шансов Манчестер Сити, при этом лидер "красных" Мохамед Салах записал на свой счет гол и результативную передачу.

По итогам голосования на официальном сайте УЕФА звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов досталось Мохамеду Салаху, который набрал 57 процентов голосов. Вторым с 35 процентами стал Криштиану Роналду. Также 5 и 4 процента соответственно набрали хавбек Баварии Хамес Родригес и защитник Барселоны Жерар Пике.