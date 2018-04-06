Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Футбол. Где смотреть матчи 26-го тура чемпионата Украины Футбол. Где смотреть матчи 26-го тура чемпионата Украины
Новости: "Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид "Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
Новости: Самая титулованная олимпийская чемпионка завершила карьеру Самая титулованная олимпийская чемпионка завершила карьеру
Новости: Роналду получил жесткий ультиматум от испанского суда Роналду получил жесткий ультиматум от испанского суда
X

Защитник "Шахтера": Тактически "Динамо" сейчас действуют не так, как раньше

Давид Хочолава
20:05 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Защитник "Шахтера" Давид Хочолава прокомментировал ближайший матч против "Динамо" в чемпионате Украины.

- Давид, Динамо продолжает вас преследовать в турнирной таблице, но в случае победы, вы, по сути, решите вопрос в борьбе за чемпионство?

- Не думаю, что в этом матче решится судьба золотых медалей. Но, уверен, если мы выиграем, то сделаем еще один большой шаг навстречу нашей цели – победе в Премьер-лиге. Динамо в этом сезоне мы еще не обыгрывали в чемпионате, поэтому готовимся к матчу с двойной мотивацией.

- Как изменилась игра киевлян с момента вашей последней встречи? Стало Динамо сильнее?

- Зимой Динамо покинули несколько ведущих игроков, но у киевлян сейчас играет очень хорошая молодежь, которая здорово показывает себя. Они сделали ставку на своих воспитанников, и, судя по весенним матчам, молодые футболисты оправдывают надежды тренерского штаба. Добавлю, что и тактически Динамо сейчас действуют не так, как раньше.

- Можно ли сказать, что сейчас только Динамо является достойным соперником для Шахтера в чемпионате?

- Не соглашусь. Заря, например, тоже очень хорошая команда, против них сложно играть. Просто Шахтер всегда очень хорошо настраивается на своих противников. Мы стараемся с первых минут завладеть инициативой, забить как можно больше мячей. Пока у нас это получается.

- В прошлом году отрыв от 2-го места был 13 очков. Есть желание в этот раз сделать его больше, дважды обыграв Динамо?

- Для Шахтера важно выиграть все оставшиеся матчи и завоевать очередное чемпионство. Будет у нас преимущество в одно очко, шесть или тринадцать – не имеет большого значения. Главное – в конце сезона держать в руках кубок Премьер-лиги.

- Ярко заявил о себе Артем Беседин. Вам известны его сильные качества?

- Да, потому что мы тщательно разбираем каждого соперника. На теоретических занятиях изучаем не только игру команд в целом, но и действия индивидуально каждого футболиста. Уверен, хорошо подготовимся к Динамо, будем знать их сильные, а также слабые стороны.

- Шахтер еще не пропускал в чемпионате весной. Сможете продлить эту серию в матче с киевлянами?

- Очень надеюсь на это. Не хочу загадывать, но мы будем стараться сделать все возможное, чтобы наши ворота остались "сухими".

- В матче с Зарей Юри спровоцировал потасовку в концовке, где вы также поучаствовали. Готовы ли вы к различным провокациям со стороны игроков Динамо?

- У нас не так давно состоялся разговор на эту тему с главным тренером. В первом круге мы слишком много заработали необоснованных карточек. Думаю, наши футболисты будут держать себя в руках и не поддаваться на провокационные действия соперников.

Матч между Шахтером и Динамо пройдет на ОСК Металлист в Харькове 14 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Давид Хочолава, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Ибрагимович назвал любимого актера

Ибрагимович назвал любимого актера
"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)

"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)
"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид

"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

СМИ: "Боруссия" Д выставит Ярмоленко на трансфер Гримм: Пока рано говорить о возвращении болельщиков на стадионы Футболист "Ливерпуля" признан игроком недели в ЛЧ

Последние новости

"Звездные войны": фильм о молодом Хане Соло покажут в Каннах В Никополе построят солнечную электростанцию на 200 МВт На региональные аэропорты выделят 10 млрд гривень
Сегодня читают в спорте
01 Это круче, чем шедевр Роналду – в Боснии повторили бисиклету Криштиану (Видео)
02 Ломаченко вновь включил режим футболиста и удивил всех на тренировке (Видео)
03 Лига Европы. Результаты матчей 5 апреля
04 Палкин - о возможном возвращении Луческу в "Шахтер"
05 Еще одна страна готова бойкотировать чемпионат мира по футболу в России
Новости сегодня
20:16 В школе Радомышля обнаружили 1700 патронов
20:13 Гран-при Бахрейна: Райкконен - быстрейший на второй практике
20:10 Дело Скрипаля: конгрессмены США разработали проект санкций против РФ
20:03 Андрей Данилко признался, почему не общается с родственниками
19:41 Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Капитана "Норда" задержали на 60 суток Капитана "Норда" задержали на 60 суток
Новости: Скрипаль пошел на поправку Скрипаль пошел на поправку
Новости: Лавров: Украине невыгодно выходить из СНГ Лавров: Украине невыгодно выходить из СНГ
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 7- 8 апреля Афиша интересных событий в Украине на 7- 8 апреля
Добавить комментарий
0