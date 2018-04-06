Защитник "Шахтера": Тактически "Динамо" сейчас действуют не так, как раньше

- Давид, Динамо продолжает вас преследовать в турнирной таблице, но в случае победы, вы, по сути, решите вопрос в борьбе за чемпионство?

- Не думаю, что в этом матче решится судьба золотых медалей. Но, уверен, если мы выиграем, то сделаем еще один большой шаг навстречу нашей цели – победе в Премьер-лиге. Динамо в этом сезоне мы еще не обыгрывали в чемпионате, поэтому готовимся к матчу с двойной мотивацией.

- Как изменилась игра киевлян с момента вашей последней встречи? Стало Динамо сильнее?

- Зимой Динамо покинули несколько ведущих игроков, но у киевлян сейчас играет очень хорошая молодежь, которая здорово показывает себя. Они сделали ставку на своих воспитанников, и, судя по весенним матчам, молодые футболисты оправдывают надежды тренерского штаба. Добавлю, что и тактически Динамо сейчас действуют не так, как раньше.

- Можно ли сказать, что сейчас только Динамо является достойным соперником для Шахтера в чемпионате?

- Не соглашусь. Заря, например, тоже очень хорошая команда, против них сложно играть. Просто Шахтер всегда очень хорошо настраивается на своих противников. Мы стараемся с первых минут завладеть инициативой, забить как можно больше мячей. Пока у нас это получается.

- В прошлом году отрыв от 2-го места был 13 очков. Есть желание в этот раз сделать его больше, дважды обыграв Динамо?

- Для Шахтера важно выиграть все оставшиеся матчи и завоевать очередное чемпионство. Будет у нас преимущество в одно очко, шесть или тринадцать – не имеет большого значения. Главное – в конце сезона держать в руках кубок Премьер-лиги.

- Ярко заявил о себе Артем Беседин. Вам известны его сильные качества?

- Да, потому что мы тщательно разбираем каждого соперника. На теоретических занятиях изучаем не только игру команд в целом, но и действия индивидуально каждого футболиста. Уверен, хорошо подготовимся к Динамо, будем знать их сильные, а также слабые стороны.

- Шахтер еще не пропускал в чемпионате весной. Сможете продлить эту серию в матче с киевлянами?

- Очень надеюсь на это. Не хочу загадывать, но мы будем стараться сделать все возможное, чтобы наши ворота остались "сухими".

- В матче с Зарей Юри спровоцировал потасовку в концовке, где вы также поучаствовали. Готовы ли вы к различным провокациям со стороны игроков Динамо?

- У нас не так давно состоялся разговор на эту тему с главным тренером. В первом круге мы слишком много заработали необоснованных карточек. Думаю, наши футболисты будут держать себя в руках и не поддаваться на провокационные действия соперников.

Матч между Шахтером и Динамо пройдет на ОСК Металлист в Харькове 14 апреля.