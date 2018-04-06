Сабо: "Шахтер" сейчас сильнее всех на голову

— Йожеф Йожефович, судя по голам, матчи Лиги Европы не уступают в зрелищности поединкам Лиги чемпионов?

— Возможно. Но в Лиге чемпионов класс некоторых команд будет повыше. Чего стоит только противостояние "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".

— Что это было в исполнении подопечных Юргена Клоппа?

— "Ливерпуль" сейчас много забивает. В первом тайме они смяли противника, а потом играли по счету. Но в том-то и дело, что меня удивил "МанСити". Такого итога для команды Хосепа Гвардиолы не ожидал. Если и говорить о поражении, то в один, максимум два мяча.

— Сейчас и в Украине начинает зеленеть трава. Качество игры станет лучше?

— Не думаю. Мастерства футболистам отечественных команд явно не хватает. Много брака, стыков в середине поля, темп падает, игра теряет интерес. Допускаю, что скорости могут немного вырасти, но не более того.

— Можно было уплотнить календарь, чтобы не месить грязь в феврале?

— Я вообще, считаю, что все время нужно играть на четвертый-пятый день. Тем более при 12-ти командах. Хотим мы или не хотим, но в Украине февраль — не футбольный месяц, поэтому составители календаря должны думать, прежде чем назначать даты матчей.

— Но хотя бы интрига присутствует...

— Конечно, все будет зависеть от того, как "Шахтер" и "Динамо" сыграют между собой 14 апреля. Но что касается игры, то горняки сейчас сильнее всех на голову. Думаю, они уже не отдадут первое место.

— В Мариуполе многие высказывались, что "Динамо" выиграло случайно...

— Если в первом тайме небольшим преимуществом владели хозяева, то после перерыва "Динамо" заметно прибавило. Как итог, победа — 3:2. Сама игра мне понравилась, напряжение было до финального свистка.

— Если чемпионство вы отдаете "Шахтеру", то кому — бронзовые медали?

— Преимущество пока, наверное, на стороне "Зари", благодаря более стабильной игре. Знаю, что Василий Сачко держит своих подопечных в кулаке, но что-то в "Ворскле" нарушилось в игровом плане, команду бросает то в жар, то в холод.

— В полуфиналах Кубка Украины на сенсации не рассчитываете?

— Нет. В финале сыграют "Динамо" и "Шахтер".

— После окончания сезона соберется сборная Украины. Хватит ли отдачи футболистам национальной команды в товарищеских матчах?

— Добиться предельной мотивации после такого сложного сезона, будет непросто. В таких матчах нужно использовать как можно больше футболистов. У Андрея Шевченко пока нет основного состава. Наставник пока в поисках оптимального сочетания своих подопечных.

— Главное, подойти готовым к старту в Лиге наций?

— Конечно. Тем более что в этом турнире сыграют три равных соперника (Украина, Словакия и Чехия).

— Что на первое место выходит, когда встречаются одинаковые по классу противники?

— Дисциплина и характер.

— В характере не откажешь юношеской сборной Украины, которая по набранным очкам пробилась в финальную часть Евро, но из-за дисквалификации туда не поедет. Обидно так сходить с дистанции?

— Конечно, обидно. Вот она мечта — финальная часть чемпионата Европы, но по чьей-то глупости сборная Украины туда не поедет.

— Когда вы работали в Комитете национальных сборных команд ФФУ, такое было возможно?

— Я не хочу подливать масла в огонь. Могу ответить так, что в мою бытность работы там, перед каждой официальной игрой мы посылали запрос в УЕФА, дабы узнать о дисквалификациях. За эти вопросы отвечал я как заместитель главы Комитета национальных сборных команд ФФУ, но ни как ни администратор. Нужно наказывать настоящих виновных. За главную команду страны отвечает президент ФФУ, а за остальные сборные несет ответственность комитет национальных команд.