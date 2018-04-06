Гримм: Это большая честь - стать президентом украинской Премьер-лиги

Главная новость пятницы - украинская Премьер-лига получила нового руководителя. Им стал Томас Гримм. За его назначение отдали голоса десять из двенадцати клубов УПЛ, двое - воздержались. Отметим, швейцарец был единственным кандидатом. На посту президента УПЛ он сменил Владимира Генинсона, который занимался украинским клубным футболом на протяжении последних двух лет. Кроме того, Томас Гримм уже имеет опыт работы на подобной руководящей должности. В 2009-ом был президентом швейцарской высшей лиги. По образованию юрист, ныне возглавляет Палату по разрешению споров УЕФА и входит в один из комитетов ФИФА. А еще сейчас является советником по вопросам проведения финала Лиги Чемпионов в Киеве.

Томас Гримм:

- Конечно, я очень счастлив. Это большая честь - стать президентом Премьер-лиги. Надеюсь, что смогу реализовать все пункты своей программы. Хочу сотрудничать со всеми клубами. За меня проголосовали 10 из двенадцати участников УПЛ. И теперь моя обязанность - убедить воздержавшихся, что мое назначение было правильным решением.

Если клубы когда-то решат, что я не тот человек, который нужен в нынешних условиях, или же поставят под сомнение новую модель управления - считаю, это не будет проблемой. Мы просто пожмем руки. Но пока я очень мотивирован.