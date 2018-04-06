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Марлос: Очень рад, что "Шахтер" проводит домашние матчи в Харькове

Марлос
19:25 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Вингер Шахтера Марлос прокомментировал предстоящий матч против Динамо.

Матч между Шахтером и Динамо пройдет на ОСК Металлист в Харькове 14 апреля в рамках 27-го тура УПЛ.

"На самом деле, для нас это будет обычная очередная игра, за победу в которой начисляются три очка. Конечно, противостоянию Шахтера и Динамо в Украине придается огромное значение. Этого противостояния все ждут с нетерпением. Сейчас мы в прекрасных кондициях, чтобы провести красивый матч", — сказал Марлос в интервью телеканалу Футбол 1.

"Очень рад, что Шахтер проводит домашние матчи в Харькове. В этом городе я провел несколько лет, действительно люблю его. Знаю, что это чувство взаимно для меня от местных болельщиков. Здесь всегда прекрасная футбольная атмосфера", — резюмировал полузащитник.

Напомним, что до перехода в Шахтер Марлос защищал цвета харьковского Металлиста.

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Новости спорта, Марлос, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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