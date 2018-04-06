Марлос: Очень рад, что "Шахтер" проводит домашние матчи в Харькове

Матч между Шахтером и Динамо пройдет на ОСК Металлист в Харькове 14 апреля в рамках 27-го тура УПЛ.

"На самом деле, для нас это будет обычная очередная игра, за победу в которой начисляются три очка. Конечно, противостоянию Шахтера и Динамо в Украине придается огромное значение. Этого противостояния все ждут с нетерпением. Сейчас мы в прекрасных кондициях, чтобы провести красивый матч", — сказал Марлос в интервью телеканалу Футбол 1.

"Очень рад, что Шахтер проводит домашние матчи в Харькове. В этом городе я провел несколько лет, действительно люблю его. Знаю, что это чувство взаимно для меня от местных болельщиков. Здесь всегда прекрасная футбольная атмосфера", — резюмировал полузащитник.

Напомним, что до перехода в Шахтер Марлос защищал цвета харьковского Металлиста.