Ротань: "Заря" заслуженно претендует на медали чемпионата Украины

В следующем туре чемпионата Украины киевляне на своем поле примут Зарю. В преддверии матча свое мнение о сопернике высказал хавбек Динамо Руслан Ротань.

- Какое Ваше мнение о сопернике?

- Заря — крепкий соперник. Футболисты всегда дают очень мало пространства, хорошо играют на контратаках, от обороны, а быстрые игроки стремительно выбегают вперед. Считаю, эта команда заслуженно претендует на медали и не без успеха борется за них.

- Обычно матчи Динамо и Зари выходят достаточно результативными, стоит только вспомнить выездную ничью 4:4 и домашнюю победу 3:2. На этот раз болельщики также могут рассчитывать на большое количество забитых мячей?

- Голы зрителям всегда нравятся, но прибавляют головной боли тренерам. Каждая команда просматривает видео с матчей, делает определенные выводы. В любом случае, будет новая игра.

- За счет чего ваша команда может победить?

- Уверенности всегда добавляет быстро забитый мяч, поэтому следует стараться отличиться на первых минутах встречи. А о тактических моментах игры, о том, как именно мы должны действовать, тренеры расскажут и покажут нам непосредственно перед поединком. Нам нужно выполнить установку на игру.

- В Заре много дисквалифицированных игроков, которые не смогут принять участие в матче – это плюс для Динамо?

- Да, их ключевые футболисты против нас не сыграют, но в команде есть 20-25 игроков, претендующих на место в составе. Те, кто не попадает в стартовый состав, будут работать и стараться еще больше, чтобы доказать, что они достойны места на поле. Поэтому я никогда не разделяю исполнителей на основных и не основных.

- Хочется ли вам вновь сыграть на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского?

- Эта арена нам хорошо знакома. За последнее время я уже немного привык к НСК Олимпийский, но и стадион Динамо можно назвать родным. Надеюсь, его стены будут помогать нам.

Матч между Динамо и Зарей состоится 7 апреля и начнется в 14:00 по киевскому времени.