Ротань: "Заря" заслуженно претендует на медали чемпионата Украины
Новости спорта: Полузащитник Динамо Руслан Ротань поделился ожиданиями от предстоящего матча с Зарей.
В следующем туре чемпионата Украины киевляне на своем поле примут Зарю. В преддверии матча свое мнение о сопернике высказал хавбек Динамо Руслан Ротань.
- Какое Ваше мнение о сопернике?
- Заря — крепкий соперник. Футболисты всегда дают очень мало пространства, хорошо играют на контратаках, от обороны, а быстрые игроки стремительно выбегают вперед. Считаю, эта команда заслуженно претендует на медали и не без успеха борется за них.
- Обычно матчи Динамо и Зари выходят достаточно результативными, стоит только вспомнить выездную ничью 4:4 и домашнюю победу 3:2. На этот раз болельщики также могут рассчитывать на большое количество забитых мячей?
- Голы зрителям всегда нравятся, но прибавляют головной боли тренерам. Каждая команда просматривает видео с матчей, делает определенные выводы. В любом случае, будет новая игра.
- За счет чего ваша команда может победить?
- Уверенности всегда добавляет быстро забитый мяч, поэтому следует стараться отличиться на первых минутах встречи. А о тактических моментах игры, о том, как именно мы должны действовать, тренеры расскажут и покажут нам непосредственно перед поединком. Нам нужно выполнить установку на игру.
- В Заре много дисквалифицированных игроков, которые не смогут принять участие в матче – это плюс для Динамо?
- Да, их ключевые футболисты против нас не сыграют, но в команде есть 20-25 игроков, претендующих на место в составе. Те, кто не попадает в стартовый состав, будут работать и стараться еще больше, чтобы доказать, что они достойны места на поле. Поэтому я никогда не разделяю исполнителей на основных и не основных.
- Хочется ли вам вновь сыграть на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского?
- Эта арена нам хорошо знакома. За последнее время я уже немного привык к НСК Олимпийский, но и стадион Динамо можно назвать родным. Надеюсь, его стены будут помогать нам.
Матч между Динамо и Зарей состоится 7 апреля и начнется в 14:00 по киевскому времени.