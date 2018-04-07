"Сент-Этьенн" упустил победу над "ПСЖ"

Сент-Этьенн — ПСЖ 1:1

Голы: Кабелла, 17 — Дебюши, 90+2 (в свои ворота)

Сент-Этьенн: Рюффье — Дебюши, Перрен, Суботич, Габриэль Силва — Сельнес, М'Вила — Бамба (Пажо, 83), Кабелла, Монне-Паке (Нтеп, 57) — Амума (Таннане, 68)

ПСЖ: Ареола — Менье, Маркиньос, Кимпембе, Курзава — Ло Чельсо, Диарра (Тиаго Силва, 46), Рабьо — Пасторе (Кавани, 68), Мбаппе, Ди Мария

Предупреждения: Сельнес — Кимпембе, Курзава, Пасторе, Диарра

Удаление: Кимпембе, 41 (вторая желтая карточка)

На 31-й минуте Кабелла не реализовал пенальти (вратарь)

Если хозяева вышли на поле с первых минут в оптимальном на данный момент составе, то стартовое сочетание гостей можно назвать экспериментальным, в каждой из линий, кроме вратарской, не хватало основных исполнителей, кто-то из них был травмирован, а кому-то был предоставлен отдых.

Вышедшие на поле в составе парижан игроки провели очень невыразительный поединок, подопечные Гассе выглядели лучше на всех участках поля. После небольшой стартовой активности гостей "зеленые" завладели игровым преимуществом и выглядели на порядок лучше оппонента. Наиболее активными в составе Сент-Этьенна были Бамба и Кабелла, они-то и соорудили гол в ворота Ареола, не обошлось и без доли везения — на 17-й минуте Дебюши выполнил подачу во вратарскую площадь, мяч попал в падающего на газон Бамба и отлетел к Кабелла, которому оставалось отправить его в ворота с нескольких метров — 1:0.

После забитого гола рисунок игры не изменился, подопечные Гассе продолжили больше владеть мячом и могли быстро удвоить преимущество в счете, но Амума пробил недостаточно сильно и точно после скидки Кабелла. На 31-й минуте хозяева получили прекрасную возможность забить еще раз после того, как Кимпембе сбил Амума в собственной штрафной — Кабелла отправился пробивать пенальти, но не сумел переиграть Ареола, пробив недостаточно хорошо. Под занавес первого тайма дела у парижан стали еще хуже — Кимпембе грубо сыграл против Амума и был удален с поля за две желтые карточки.

Во второй половине встречи получивший численное преимущество Сент-Этьенн пытался воспользоваться своим положением, проводя атаку за атакой и нанося удар за ударом, но все попытки хозяев не приносили успеха. Наиболее реальную возможность забить имел Бамба после скидки Суботича, но Жонатан не попал по воротам с нескольких метров. В середине тайма главные тренеры одновременно произвели замены, на поле вышли Таннане и Кавани соответственно, эти игроки впоследствии оказали большое влияние на игру.

На 74-й минуте Таннане мог заканчивать матч после того, как Кабелла вывел его на ударную позицию, Уссама пробил по воротам, а Ареола успел среагировать и перевел мяч в перекладину. Через две минуты убойный момент был уже у ПСЖ — гости убежали в контратаку после подачи углового, Ди Мария выкатил мяч Кавани на пустые ворота, но Эдинсон умудрился по ним не попасть, напомнив себя прежнего. Ближе к концовке поединка уставший Сент-Этьенн полностью отдал мяч сопернику, который не оставлял надежду хотя бы сравнять счет

Уже в компенсированное арбитром время Кавани имел еще один голевой момент, и снова после передачи Ди Марии,уругваец пробил в касание с близкого расстояния, но Рюффье успел среагировать и спас свою команду. А через минуту надежды подопечных Гассе на победу улетучились — Таннане обрезался в центре поля, парижане провели атаку, в завершении которой одинокий Дебюши в простейшей ситуации срезал мяч в собственные ворота, подарив сопернику ничью — 1:1. После окончания отчетного поединка "зеленые" довели свою беспроигрышную серию до 10 матчей, но вряд ли их это утешит, ведь они упустили заслуженную победу над сильнейшей командой страны. Парижане же набрали важное очко в контексте борьбы за чемпионство, которое теоретически могут оформить уже в следующем туре в случае победы над Монако