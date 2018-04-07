Ибрагимович: ФИФА не сможет меня остановить

36-летний форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович уверен, что ФИФА не может запретить ему принять участие в ЧМ-2018, если он этого захочет.

Ибрагимович является партнером букмекерской компании, что противоречит правилам ФИФА.

«Я хочу играть в футбол. Посмотрим, смогу ли я выступить на чемпионате мира. ФИФА не сможет меня остановить. Если я захочу, я поеду туда. То же касается и национальной сборной Швеции. Если я захочу, то буду в команде», — заявил Ибрагимович.

Ранее Ибрагимович, завершивший карьеру в сборной Швеции, заявил, что хотел бы вернуться в команду ради участия в ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018-го года.