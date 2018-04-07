Президент "Спортинга" отстранил 19 игроков команды после матча с "Атлетико"

Сразу после поражения от Матрасников сеу Карвалью в своих интервью жестко раскритиковал игроков за недостаточную самоотдачу.

В ответ сразу 19 игроков первой команды Спортинга, среди которых Фабиу Коэнтрау, Вильям Карвалью, Руй Патрисиу, Брайан Руис, Сейду Думбия и другие, опубликовали в соцсетях обращение, в котором обвинили самого президента в отсутствии поддержки.

Карвалью после этого не стал церемониться и отстранил всех лидеров от матчей.

«Все игроки, которые написало это обращение, были немедленно мной отстранены, они будут наказаны. Это испорченные дети, которые ничего не уважают. Но мое терпение лопнуло, как и болельщиков», — цитирует президента Record.pt.

Насколько серьезны намерения Карвалью, станет понятно уже в воскресенье, 8 апреля, когда Львы сыграют очередной матч чемпионата против Пасуша.

После 28 туров Примейры команда Жорже Жезуша занимает третье место, отставая от лидирующей Бенфики на 6 очков. Кроме того, в этом сезоне Львы выиграли Кубок португальской лиги.