Палкин - о будущем Фонсеки в "Шахтере"

«Предлагал ли Шахтер новый контракт Фонсеке и что он ответил? Мы сейчас обсуждаем новый контракт», — сухо отметил функционер.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что Шахтер предложил португальскому специалисту новый двухлетний контракт со значительно увеличенной зарплатой, но он взял паузу на принятие решения.

Фигурировала даже цифра в 9 миллионов евро в год, которые Горняки якобы готовы платить Фонсеке, но тренер сам же этот слух высмеял.

Паулу Фонсека возглавил Шахтер летом 2016 года, сменив на этом посту многолетнего главного тренера Горняков Мирчу Луческу и за это время выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

В текущем сезоне донетчане лидируют в Премьер-лиге с отрывом в 6 очков от Динамо, а также добрались до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступили Роме (2:1, 0:1).