"Динамо" – "Заря": прогноз и ставки букмекеров на матч
Новости спорта: "Динамо" примет "Зарю" в центральном матче 26-го тура чемпионата Украины.
Динамо 7 апреля проведет поединок 26-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором примет луганскую Зарю.
По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является столичный клуб.
Так, на победу киевлян эксперты из bet365 принимают ставки с коэффициентом 1,36. Успех гостей оценивается в 6,5. А вероятность ничейного исхода – 4,5.
Букмекерская компания William Hill также считают команду Александра Хацкевича фаворитом встречи, принимая ставки на триумф "бело-синих" с коэффициентом 1,4. На победу Ворсклы – 9,0. Ничья в этом матче оценивается в 5,5.
Отметим, что матч 26-го тура УПЛ Динамо Киев – Заря состоится 7 апреля на стадионе Динамо имени В.В. Лобановского в связи с подготовкой НСК Олимпийский к финалу Лиги чемпионов. Стартовый свисток – в 14:00 по киевскому времени.