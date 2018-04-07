Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Футбол. Где смотреть матчи 26-го тура чемпионата Украины Футбол. Где смотреть матчи 26-го тура чемпионата Украины
Новости: Огненная и жгучая Кайла Кадорна - девушка футболиста "Кристал Пэлас" (Фото) Огненная и жгучая Кайла Кадорна - девушка футболиста "Кристал Пэлас" (Фото)
Новости: Самая титулованная олимпийская чемпионка завершила карьеру Самая титулованная олимпийская чемпионка завершила карьеру
Новости: Роналду получил жесткий ультиматум от испанского суда Роналду получил жесткий ультиматум от испанского суда
X

"Динамо" – "Заря": прогноз и ставки букмекеров на матч

Динамо - Заря
11:17 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: "Динамо" примет "Зарю" в центральном матче 26-го тура чемпионата Украины.

Динамо 7 апреля проведет поединок 26-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором примет луганскую Зарю.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является столичный клуб.

Так, на победу киевлян эксперты из bet365 принимают ставки с коэффициентом 1,36. Успех гостей оценивается в 6,5. А вероятность ничейного исхода – 4,5.

Букмекерская компания William Hill также считают команду Александра Хацкевича фаворитом встречи, принимая ставки на триумф "бело-синих" с коэффициентом 1,4. На победу Ворсклы – 9,0. Ничья в этом матче оценивается в 5,5.

Отметим, что матч 26-го тура УПЛ Динамо Киев – Заря состоится 7 апреля на стадионе Динамо имени В.В. Лобановского в связи с подготовкой НСК Олимпийский к финалу Лиги чемпионов. Стартовый свисток – в 14:00 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Ибрагимович назвал любимого актера

Ибрагимович назвал любимого актера
"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)

"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)
"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид

"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч женского ЧМ Бэйл не планирует покидать Мадрид Огненная и жгучая Кайла Кадорна - девушка футболиста "Кристал Пэлас" (Фото)

Последние новости

Названы лучшие женские рэп-хиты всех времен (Видео) Поражающие воображение скульптуры животных из гильз (Фото) Ломаченко показал, как готовится к бою с Линаресом
Сегодня читают в спорте
01 Кавани совершил чудовищный промах в матче с "Сент-Этьеном" (Видео)
02 Президент WBC "приблизил" бой Ломаченко - Гарсия
03 Тренер "Боруссии" - о возвращении Ярмоленко
04 Украинский вратарь отказал "Арсеналу" и "Ювентусу" ради "Интера"
05 Ибрагимович: ФИФА не сможет меня остановить
Новости сегодня
11:32 Экипаж "Норда" вышел на свободу, но без паспортов и с повестками в СБУ
11:29 Сидорчук рассказал о возвращении в общую группу "Динамо"
11:23 Виталий Кличко: Парковка в неположенном месте обойдется очень дорого
11:18 В небе над Харьковом заметили редкое природное явление
11:16 Климкин поделился впечатлением от нового советника Трампа
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: НАТО выступает за конструктивный диалог с Россией НАТО выступает за диалог с РФ
Новости: Глава МИД Украины прогнозирует скорую встречу в "нормандском формате" Климкин о встрече в "нормандском формате"
Новости: СМИ: Трамп начал подготовку к допросу Мюллера Трамп начал подготовку к допросу Мюллера
Новости: Сегодня православные отмечают Благовещения Пресвятой Богородицы Сегодня православные отмечают Благовещения Пресвятой Богородицы
Добавить комментарий
0